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«دفاع البرلمان»: الإخوان تبث الشائعات لتشويه الإنجازات

الحياة السياسية

اللواء يحيى كدواني
اللواء يحيى كدواني

حسن علام- متابعات

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لجنة الأمن القومي

الشائعات

قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الإخوان تواصل أكاذيبها من خلال بث الشائعات المستمرة عبر مواقعها وصفحاتها، ووسائل إعلامها، التي تبث من الخارج، فهي تعمل في كل حين وآخر على نشر هذه الشائعات للتأثير على حجم الإنجازات التي تتم في البلاد، والتقليل منها، من خلال التأثير بذلك عبر الشائعات التي تبثها هذه الجماعة وعناصرها.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات له، أن الحكومة تقوم بدور كبير ومهم في مواجهة الشائعات أولا بأول، لافتًا إلى أن الجميع عليه دور كمواطنين في عدم إعادة نشر أي من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل هناك دور على كل مواطن في مواجهة هذه الشائعات، من خلال أن يتم نشر الحقائق التي تعمل الجماعة على تزييفها لإثارة الرأي العام .


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