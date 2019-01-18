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نائب يطالب بضم العاملين بالصناديق الخاصة للموزانة العامة

الحياة السياسية

النائب عاطف عبد الجواد
النائب عاطف عبد الجواد

حسن علام- متابعات

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تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والقوى العاملة، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة الذين تم تعيينهم عليها للموازنة العامة للدولة طالما أن الدولة تتحمل مرتباتهم، مع تنمية القدرات المالية لهذه الصناديق والنهوض بها في منظومة مؤسسية حضارية.

وطالب عبد الجواد في بيان له اليوم، بالتنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، لحصر هذه الكفاءات والمؤهلات، واحتياجات كل وزارة وجهة وعمل خطط وبرامج زمنية على ثلاث سنوات لتثبيت هذه العمالة على فئات وضم ميزانيات هذه الصناديق الخاصة التي تم تعيينهم عليها لموازنة الدولة.

وأكد أنه هذه الخطوة ستنهي معاناة أكثر من مليون مواطن مترقبين صدور فتوى من مجلس الدولة لجهاز التنظيم والإدارة بتثبيت عدد منهم أو في انتظار عطف وشفقة أي وزارة أو جهة لتدبير درجات لهم وتنتهي للأبد هذه المأساة.


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