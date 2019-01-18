القبض على وكيل مكتب بريد لترويجه طوابع مزورة

حسن علام
تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط وكيل مكتب بريد بالقاهرة لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي لترويج طوابع بريدية مزورة.
وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام "ع. ح" 34 سنة وكيل مكتب بريد تابع لمنطقة بريد جنوب القاهرة بترويج طوابع بريدية مزورة للمترددين على المكتب.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته عدد من طوابع البريد فئة "3 جنيهات"، بفحصها بمعرفة المختصين بالهيئة تبين أنها "مزورة".
بمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة وحيازته للمضبوطات، بقصد ترويجها لعملاء المكتب والتربح منها، وبالكشف عن المذكور تبين سابقة إتهامه في قضية جنح قسم شرطة البساتين "إختلاس".
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