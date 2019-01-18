» مصير مجهول لـ"بوتفليقة" في انتخابات 2019

18 يناير 2019 - 05:52 م

أعلنت الجزائر، يوم الجمعة، أن انتخابات الرئاسة ستجري يوم 18 أبريل القادم، لكن لم تشر إلى ما إذا كان رئيسها الحالي عبد العزيز بوتفليقة سيرشح نفسه بعد أن طالب بترشحه حشد من مؤيديه المشاركين في السلطة من رجال أعمال ونقابات عمال والجيش.

وأمام بوتفليقة (81 عامًا)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، ونادرًا ما شوهد في أماكن عامة منذ أصيب بجلطة في عام 2013، فترة 45 يومًا للإعلان عما إذا كان سيسعى للفوز بفترة خامسة.

وتنتهي فترته الرابعة في أبريل القادم ويقضي الدستور بإجراء الانتخابات الجديدة مع انتهاء فترة الرئاسة.

ورغم المطالبة بترشحه للمنصب مجددًا هناك مخاوف بشأن صحته.

وفي ديسمبر لم يستطع بوتفليقة الذي يلازم مقعدًا متحركًا منذ الجلطة التي ألمت به في 2013 مقابلة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الذي كان في زيارة للبلاد وذلك بسبب أنفلونزا حادة.

وكان آخر اجتماع للرئيس الجزائري مع مسئول أجنبي كبير خلال زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سبتمبر، وألغي اجتماعان سابقان له مع كل من ميركل ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

ولم تشهد الجزائر المنتجة للنفط اضطرابات سياسية كبيرة على غرار ما شهدته عدة دول عربية خلال السنوات الماضية، لكنها واجهت بعض الاحتجاجات والإضرابات، ولا يزال معدل البطالة مرتفعًا، لا سيما بين الشباب.