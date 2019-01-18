رسميًا.. تقديم موعد افتتاح أمم أفريقيا 2019

18 يناير 2019 - 05:48 م

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موعد افتتاح أمم أفريقيا 2019.

وأكد «شوبير»، أن الجمعة 14 يونيو القادم سيكون موعد افتتاح بطولة الأمم الإفريقية التى ستقام بمصر، بعد غياب 9 سنوات.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يطلب فيه تقديم موعد بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر ليقام يوم 14 يونيو بدلاً من 15 يونيو حيث جاء تقديم موعد بطولة أمم أفريقيا بسبب رغبة مجلس الجبلاية فى انطلاق مباراة الافتتاح الجمعة 14 يونيو لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير فى مباراة الفراعنة.

وتقام قرعة بطولة أمم أفريقيا فى شهر أبريل المقبل لتحديد مجموعات البطولة.