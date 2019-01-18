  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:30 م
بحث متقدم
الاسماعيلى

بث مباشر.. مباراة الإسماعيلى والإفريقي

احتجاجات السودان

الأمن السوداني يشتبك مع مشيعي جنازة محتج

هدير ومصطفى

القصة الكاملة لمصرع «مصطفى وهدير» بعد 3 أيام من زفافهما

ابوتريكة ومورينيو

«مورينيو» يكشف سبب فشل انتقال «أبوتريكة» إلى تشيلسي

ارشيف

رسميًا.. تقديم موعد افتتاح أمم أفريقيا 2019

الطقس

الأرصاد: طقس معتدل وشبورة كثيفة غدًا

الاهلى

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة والقناة الناقلة

سحر نصر

اتجاه لرفع تصنيف مصر الائتماني إلى الأخضر

سعيد عبد الغني

شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة سعيد عبد الغني

أمريكا والصين

أمريكا تستسلم للصين

رسميًا.. تقديم موعد افتتاح أمم أفريقيا 2019

الرياضة

ارشيف
ارشيف

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

اتحاد الكرة يطالب بتقديم موعد افتتاح أمم أفريقيا

#

«الجبلاية» تطلب تقديم موعد انطلاق أمم إفريقيا 2019

#

ماذا قال «أبوتريكة» بعد فوز مصر بتنظيم أمم أفريقيا؟

#

أول تعليق من «الجبلاية» على الفوز بتنظيم كأس الأمم

مصر

امم افريقيا

الاتحاد الافريقى

كاف

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موعد افتتاح أمم أفريقيا 2019.

وأكد «شوبير»، أن الجمعة 14 يونيو القادم سيكون موعد افتتاح بطولة الأمم الإفريقية التى ستقام بمصر، بعد غياب 9 سنوات.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يطلب فيه تقديم موعد بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر ليقام يوم 14 يونيو بدلاً من 15 يونيو حيث جاء تقديم موعد بطولة أمم أفريقيا بسبب رغبة مجلس الجبلاية فى انطلاق مباراة الافتتاح الجمعة 14 يونيو لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير فى مباراة الفراعنة.

وتقام قرعة بطولة أمم أفريقيا فى شهر أبريل المقبل لتحديد مجموعات البطولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أزمة قلبية تنهي حياة رئيس الفرع الجنائي لشرق الفيوم
» «أردوغان» يلتقي وفدًا أمريكيًا بالقصر الرئاسي
» مصير مجهول لـ"بوتفليقة" في انتخابات 2019
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد طنجة
» تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية
» القادة العرب يغيبون عن قمة بيروت الاقتصادية
» رئيس دار أيتام يستولى على 15 مليون جنيه
» دوري الأبطال.. «الخنيسي» يقود الترجي للفوز على بلاتينيوم
» ليبيا.. قوات حفتر تعلن مقتل 3 إرهابيين بينهم مصري
» خناقة شوارع بين جماهير الإسماعيلى والإفريقي
» تدخين الشيشة داخل مركز شباب أثناء العمل

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:52 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي