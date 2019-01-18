حبس فنان شهير 3 أشهر.. وبراءة زوجته من هذه التهمة

18 يناير 2019 - 05:47 م

قضت محكمة جنح الدقي، الخميس، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة 3 أشهر، لإدانته في تهمة ضرب زوجته الممثلة السورية سارة نخلة.

وقال المحامي عاصم قنديل، إنه يحق للفنان أحمد عبدالله التقدم باستئناف على الحكم، أمام المحكمة الأعلى وهي جنح مستأنف الدقي.

كانت محكمة جنح أول أكتوبر، أصدرت الإثنين، حكما ببراءة سارة نخلة من الاتهام المسند إليها بالتعدي على والدة زوجها المجني عليها "حنان البمبي".

وتقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم تحدد له جلسة 27 فبراير المقبل، لنظر شقي الدعوى الجنائي والمدني.