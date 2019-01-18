  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:29 م
بحث متقدم
الاسماعيلى

بث مباشر.. مباراة الإسماعيلى والإفريقي

احتجاجات السودان

الأمن السوداني يشتبك مع مشيعي جنازة محتج

هدير ومصطفى

القصة الكاملة لمصرع «مصطفى وهدير» بعد 3 أيام من زفافهما

ابوتريكة ومورينيو

«مورينيو» يكشف سبب فشل انتقال «أبوتريكة» إلى تشيلسي

ارشيف

رسميًا.. تقديم موعد افتتاح أمم أفريقيا 2019

الطقس

الأرصاد: طقس معتدل وشبورة كثيفة غدًا

الاهلى

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة والقناة الناقلة

سحر نصر

اتجاه لرفع تصنيف مصر الائتماني إلى الأخضر

سعيد عبد الغني

شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة سعيد عبد الغني

أمريكا والصين

أمريكا تستسلم للصين

حبس فنان شهير 3 أشهر.. وبراءة زوجته من هذه التهمة

الصفحة الأخيرة

حبس
حبس

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

رغم التحذيرات.. إيران تطلق قمرًا صناعيًا خلال شهر

#

كشف سر إلقاء سيدة من الدور الرابع.. مقطع جنسي يفسر الجريمة

#

الجريمة الثلاثية .. الزوجة والعشيق والابنة يقتلون الزوج

#

«إسرائيل والإخوان».. من أشهر 5 معارك لأنيس منصور

مجكمة جنح الدقي

حبس الفنان احمد عبدلله

براءة زوجته

ضرب حماتها

قضت محكمة جنح الدقي، الخميس، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة 3 أشهر، لإدانته في تهمة ضرب زوجته الممثلة السورية سارة نخلة.

وقال المحامي عاصم قنديل، إنه يحق للفنان أحمد عبدالله التقدم باستئناف على الحكم، أمام المحكمة الأعلى وهي جنح مستأنف الدقي.

كانت محكمة جنح أول أكتوبر، أصدرت الإثنين، حكما ببراءة سارة نخلة من الاتهام المسند إليها بالتعدي على والدة زوجها المجني عليها "حنان البمبي".

وتقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم تحدد له جلسة 27 فبراير المقبل، لنظر شقي الدعوى الجنائي والمدني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أزمة قلبية تنهي حياة رئيس الفرع الجنائي لشرق الفيوم
» «أردوغان» يلتقي وفدًا أمريكيًا بالقصر الرئاسي
» مصير مجهول لـ"بوتفليقة" في انتخابات 2019
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد طنجة
» تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية
» القادة العرب يغيبون عن قمة بيروت الاقتصادية
» رئيس دار أيتام يستولى على 15 مليون جنيه
» دوري الأبطال.. «الخنيسي» يقود الترجي للفوز على بلاتينيوم
» ليبيا.. قوات حفتر تعلن مقتل 3 إرهابيين بينهم مصري
» خناقة شوارع بين جماهير الإسماعيلى والإفريقي
» تدخين الشيشة داخل مركز شباب أثناء العمل

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:52 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي