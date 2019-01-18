» تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية

18 يناير 2019 - 05:47 م

وصلت ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، اليوم الجمعة، تعزيزات عسكرية جديدة، تمهيدا لنشرها على الوحدات المتمركزة في الحدود مع سوريا.

ووفق وكالة "الأناضول"، فإن قافلة التعزيزات التي تضم شاحنات محملة بالعتاد والسلاح، وصلت غازي عنتاب قادمة من ولاية هطاي (جنوب).

وأوضحت الوكالة أن التعزيزات أكملت طريقها باتجاه ولاية شانلي أوروفة، بعد توقفها ساعات في غازي عنتاب.

وخلال الآونة الأخيرة، كثّف الجيش التركي من تعزيزاته في المنطقة الجنوبية، وسط ترقب لإطلاقه عملية عسكرية ضد التنظيمات التي يصنفها إرهابية شمالي سوريا.