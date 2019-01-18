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باكستان تصدر شعرا طبيعيا بـ1.6 مليون دولار

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شعر طبيعي
شعر طبيعي

وكالات - خالد الشرقاوي

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باكستان

شعر طبيعي

تجارة الشعر المستعار

أعلن وزير التجارة والصناعة الباكستاني عبدالرزاق داود، إن إجمالي قيمة صادرات الشعر الطبيعي البشري لبلاده بلغت 1.6 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف داود في كلمة له بالبرلمان، اليوم الجمعة، أن أكثر صادرات بلاده للشعر الطبيعي كانت إلى الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن أكثر مبيعات الشعر صُدّرت إلى الصين، حيث بلغ وزنها 105 كيلو جرام تقريباً، بقيمة 132 ألف دولار.

يذكر أن باكستان تأتي في المرتبة الخامسة في قائمة البلدان المصدّرة للشعر الطبيعي البشري في العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول المصدرة للشعر الطبيعي، حيث يبلغ نسبة صادراتها 42 بالمئة من إجمالي صادرات الشعر في العالم، وتليها الهند، وهونج كونج، وسنغافورة.

ويستخدم الشعر الطبيعي في الغالب في صناعة الشعر المستعار، ووصلات الشعر.


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