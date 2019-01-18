سقوط عصابة تستغل لأطفال في أعمال التسول

18 يناير 2019 - 05:35 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، اليوم الجمعة، من ضبط شخصين في مدينة نصر كونا تشكيلاً عصابيًا تخصص في استغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول واستجداء المارة.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بقيام "محمد.ع.ح"، 33 عاما، عاطل، وشهرته (حناطة)، و"مؤمن.أ.س"، 19 عاما، عاطل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في مجال استغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء منهم كرهًا على المبالغ النقدية المتحصلة من تلك الأعمال، مُتخذين من إحدى الحدائق بشارع الطيران دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مأوى لهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وباستهدافهما تم ضبطهما في أثناء وجودهما بالحديقة المُشار إليها وبصحبتهما 6 أطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 16 سنة.

بسؤال المجنى عليهم أكدوا ما جاء بالتحريات، وقيام المتهمين المضبوطين باسغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة بالشوارع والميادين، والاستيلاء منهم على المبالغ المالية المتحصلة بالقوة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقال أحد المتهمين، إنهما يقومان بالمرور على الشوارع لإحضار الأطفال، مستغلين انفصالهم عن أسرهم واتخاذهم الشوارع مأوى لهم، والاستيلاء منهم على المبالغ المالية المتحصلة من تلك الأعمال.