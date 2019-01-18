» القادة العرب يغيبون عن قمة بيروت الاقتصادية

18 يناير 2019 - 05:22 م

بدأت الوفود العربية المشاركة في قمة بيروت الاقتصادية التنموية تصل إلى العاصمة اللبنانية، في ظل غياب ليبي سوري.

ومحليا أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه لن يشارك وكتلته البرلمانية في القمة المقرر عقدها الأحد المقبل، وفق وكالة "الأناضول".

وفي الوقت الذي وصل فيه عدد من الوفود العربية على مستوى السفراء والمندوبين للمشاركة في أعمال القمة، أكدت معلومات رسمية من منظمي القمة أن إجمالا 3 فقط من رؤساء الدول العربية الـ22 سيشاركون في القمة وهم:

القادة المشاركون:

1 - العراق: الرئيس برهام صالح

2 - موريتانيا: رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز

3 - لبنان (البلد المستضيف): الرئيس ميشال عون

رؤساء وملوك وأمراء دول اعتذروا عن الحضور بشخصهم وإرسال من ينوب عنهم ليمثل بلادهم في القمة وهم:

4 - السودان: الفريق أول الركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس عمر البشير

5 - مصر: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

6 - فلسطين: رئيس الحكومة رامي الحمد الله

7 - الأردن: رئيس الوزراء عمر الرزاز

8- سلطنة عمان: أسعد بن طارق آل سعيد ‎نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثل خاص للسلطان قابوس بن سعيد بالخارج.

9 - الصومال: نائب رئيس مجلس الوزراء مهدي محمد جوليد

10- المغرب: وزير الخارجية ناصر بوريطة

11- تونس: وزير الخارجية خميس الجهيناوي

12 - جيبوتي: وزير الخارجية محمد علي يوسف

13- جزر القمر: وزير الخارجية محمد الأمين ‎ صيف

14 - قطر: وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي ووزير المالية محمد الشريف ‎

15- الكويت: وزير المالية نايف الحجرف

16 - الإمارات: وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري

17 - السعودية: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز القطان ‎

18- الجزائر: وزير التجارة سعيد جلاب

19 - اليمن: نائب وزير الخارجية محمد عبد الله الحضرمي

20 - البحرين: وكيل وزارة الخارجية السيد وحيد السيار. ‎

دول مقاطعة او غائبة

21 - ليبيا: قررت المقاطعة على خلفية إحراق علمها من قبل حركة "أمل" الشيعية.

22- سوريا: تغيب بسبب عدم توجيه دعوة رسمية لها، من قبل جامعة الدول العربية التي علقت عضوية دمشق عام 2011.