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«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد طنجة

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الزمالك

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أعلن السويسري كريستيان جروس، الدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة اتحاد طنجة المغربى، المقرر لها غدًا السبت، على ملعب برج العرب، فى إياب دور الـ32 مُكرر بالكونفدرالية الأفريقية. جاءت قائمة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - محمود علاء - حمدي النقاز - عبد الله جمعة- بهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبدالمنعم كهربا -إبراهيم حسن - محمد عنتر - يوسف أوباما-  أحمد مدبولي - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.

كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين حيث يحتاج الفريق الأبيض للفوز بأى نتيجة من أجل ضمان التأهل لمرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية.

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