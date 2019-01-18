» دوري الأبطال.. «الخنيسي» يقود الترجي للفوز على بلاتينيوم

18 يناير 2019 - 05:15 م

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا هامًا على حساب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بهدفين دون رد، اليوم، الجمعة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المنزه، ضمن منافسات الجولة الثانية دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدين الترجي بهذا الفوز إلى نجمه المتألق طه ياسين الخنيسي الذي سجل ثنائية فريقه في الدقيقتين 25 و88.

بتلك النتيجة رفع الترجي رصيده للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثانية في حين توقف رصيد فريق بلاتينيوم عند نقطة واحدة.