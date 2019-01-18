طفل يشنق نفسه خوفا من الرسوب

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انتحار طالب

النيابة العامة

البدرشين

كشف ملابسات

نجحت تحقيقات نيابة البدرشين , من كشف الملابسات الكاملة لانتحار طفل بقرية العزيزية بعد قيامه بشنق نفسه لتكرار رسوبه وخوفه من تعنيف جده المستمر له بعد سفر والده للعمل خارج البلاد.

وأسفرت تحقيقات المستشار أحمد يسري رئيس نيابة البدرشين خلال 8 ساعات متواصلة أن المتوفي يبلغ من العمر 15 عاما في الصف الأول الإعدادي يقيم برفقة والدته و4 شقيقات في منزل عائلة والده الذي يقطن به جده وجدته وعمه وأسرته.

 وتبين أنه عقب سفر والده للعمل خارج البلاد حاول جده منعه من الاختلاط بأصدقاء السوء بعدما تسببوا في إهمال دراسته وتكرار رسوبه فكان يضيق عليه الخناق في الخروج والالتقاء بهم مع تعنيفه أحيانا للاهتمام بدراسته والنجاح في الامتحانات المقبلة.

وأضافت التحقيقات والتحريات التي أجراها المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الطفل كانت تنشب بينه وبين أسرته مشادات في الآونة الأخيرة، فيجلس بمفرده لمشاهدة الأفلام الأجنبية خاصة العنيفة منها وذات طابع "الأكشن" و"الرعب" وفي يوم الواقعة اكتشفت الأم اختفاء نجلها من المنزل فقاموا جميعهم بالبحث عنه لدي أصدقائه وفي محيط منزلهم بالقرية، واستمر البحث طوال الليل حتي الساعات الأولي من الصباح حتي صعدت الأم إلي الطابق الثالث الفارغ بالمنزل ففوجئت بنجلها معلقا من رقبته بسقف غرفة وتعالت صرخاتها حتي تجمع من بالمنزل وقاموا بقطع الحبل المعلق به في محاولة لإنقاذه إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وشرحت التحقيقات وتحريات العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة والعقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث، أن مشاهدة الطفل المنتحر لأفلام العنف بشكل مستمر مع خشيته من تعنيف جده له دفعته لعمل مشنقة لنفسه والانتحار، حيث قام بربط حبل بلاستيك في جنش حديدي بسقف الغرفة ووقف أعلى منضدة خشبية ولف الطرف الآخر من الحبل حول رقبته ودفع المنضدة بقدمه لتسقط علي الأرض ويتدلي هو من الحبل ليلقي مصرعه شنقا.

أمرت النيابة بتشريح جثة الطفل لتحديد اسباب الوفاة وصرفت أسرة الطفل من النيابة بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية.


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