الأرصاد: طقس معتدل وشبورة كثيفة غدًا

18 يناير 2019 - 04:56 م

يتوقع خبراء الأرصاد، غداً السبت، أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون:

القاهرة 9 – 19

الإسكندرية 8 – 18

قنا 5 – 21

الأقصر 5 – 21

أسوان 8 – 22