» خناقة شوارع بين جماهير الإسماعيلى والإفريقي

18 يناير 2019 - 04:53 م

دخلت جماهير الإسماعيلي في اشتباكات عنيفة مع الأفريقي التونسي في محيط إستاد الإسماعيلية، قبل ساعة من انطلاق المباراة، التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

وبدأت الاشتباكات بعد توجيه جماهير الأفريقي إشارات خارجة ضد جماهير الإسماعيلي، لترد الأخيرة برشق أتوبيسات جماهير الفريق التونسي بالحجارة.

وكانت جماهير الأفريقي التونسي قد بثت فيديو عند وصولها إلى مطار القاهرة قبل المباراة تسب فيه فريق الإسماعيلي وجماهيره، مما أدى إلى تكسير جماهير الدراويش لحافلات نقل جماهير الأفريقي.

وبدأت جماهير الإسماعيلى في تغطية ملعب الإسماعيلية بنسبة كبيرة قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الأفريقي التونسي بأكثر من ساعتين، وسط أجواء حماسية للغاية.

وتوافدت جماهير الفريق على الملعب لحضور المباراة وسط إجراءات أمنية مشددة من أجل تجنب حدوث أي أعمال شغب.

وكانت بعض جماهير الأفريقى التونسي وصلت ملعب الإسماعيلية لمؤازرة فريقها خلال اللقاء.

وقام مدير أمن الإسماعيلية في وقت سابق بجولة تفقدية داخل ملعب الإسماعيلي للاطمئنان على الحالة الأمنية، فيما بدأت الجماهير تتواجد بكثافة بمدرجة الدرجة الثالثة شمال، والذي عاد لاحتضان الجماهير بعد فترة طويلة.

وكانت الجهات الأمنية قد تسلمت إستاد الإسماعيلية لتولي عملية تنظيم دخول الجماهير خلال مباراة الدراويش أمام الأفريقي التونسي، وناشدت الجماهير غير الحاملة لتذاكر المباراة بعدم التواجد بمحيط الملعب من أجل تيسير عمليات الدخول.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الأفريقي التونسي في السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.