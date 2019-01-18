» ليبيا.. قوات حفتر تعلن مقتل 3 إرهابيين بينهم مصري

18 يناير 2019 - 04:48 م

أعلنت قوات خليفة حفتر، قائد القوات الليبية المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، اليوم الجمعة، مقتل 3 عناصر، من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم مصري، شمال غرب مدينة سبها (جنوب).

وقال الناطق باسم قوات حفتر العقيد أحمد المسماري عبر صفحته الرسمية بفيسبوك إن قواته قتلت عبدالمنعم الحسناوي، المكنى أبوطلحة، والمهدي دنقو، والمصري عبدالله الدسوقي فجر اليوم.

وأضاف أن "العملية النوعية قامت بها مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبة شهداء الزاوية وكتيبة طارق بن زياد فجر اليوم الجمعة بمنطقة الشاطئ في الجنوب الغربي".

وأشار الميموري أن "العملية جاءت بعد توارد معلومات بوجود عناصر إرهابية داعشية في الموقع الذي يقع شمال غرب مدينة سبها بحوالي 60 كيلومتر".

وأعلنت القوات التابعة لحفتر، الثلاثاء الماضي انطلاق "العملية العسكرية الفعلية"، في الجنوب، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة تمنهنت الجوية (جنوب).

وقال العميد أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي (شرق)، إن "العملية العسكرية ستعمل على المحافظة على وحدة التراب الليبي، ومنع المخربين والمعتدين من النيل من البلاد".

وأضاف أن العملية العسكرية ستعمل أيضا على "تأمين مقدرات الشعب من النفط والغاز، وفتح كافة الطرق لتأمينها وفرض القانون، ومنع الجريمة، وإيقاف الهجرة التي تهدد الأمن الوطني، وتأمين الشركات النفطية".

وطالب المسماري، من الجميع الابتعاد عن أماكن تمركز من أسماهم بـ"الإرهابين" في مدينة سبها (750 كلم جنوب العاصمة طرابلس) ومحيطها والمناطق المتاخمة.

ووصلت قوات تابعة لحفتر، إلى قاعدة "تمنهنت" الجوية، القريبة من سبها، استعدادا لبدء عملية عسكرية، قالت إنها لتأمين الشريط الحدودي مع السودان وتشاد والنيجر، ومواجهة تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

وتسيطر قوات حفتر، على المناطق الشرقية من ليبيا، ضمن صراع مع حكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ولم تدل حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، بأي تصريح حول انطلاق العمليات العسكرية لقوات حفتر، خاصة أن مدينة سبها، وبلدات الجنوب الغربي تتبع إداريا لسلطتها، فيما تتقاسم السيطرة عليها عسكريا مع قوات حفتر.