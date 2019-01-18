تدخين الشيشة داخل مركز شباب أثناء العمل

18 يناير 2019 - 04:46 م

أمر المحاسب عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببنى سويف, باحالة بعض العاملين بأحد مراكز الشباب إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، لتناولهم الشيشة أثناء عملهم داخل المركز.

فاجأت لجنة تضم يوسف سعد ورضا توفيق عضوى التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية، مركز شباب قرية الفنت التابع لإدارة المركز، لمتابعة سير العمل به فوجد عددا من العاملين يتناولون الشيشه داخل المركز وأثناء مواعيد العمل الرسمية، تم تحرير مذكرة لإثبات المخالفة وإحالتها إلى رئيس مركز ومدينة الفشن لاتخاذ اللازم.