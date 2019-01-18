» 22 يناير.. محاكمة «رونالدو» أمام القضاء الإسباني

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رونالدو
رونالدو

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المصريون

يوفنتوس

روناالدو

يخضع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، لمحاكمة عاجلة أمام القضاء الإسباني في القضية التي تتعلق بتهرب اللاعب من دفع الضرائب، حيث يطالب فيها الادعاء بسجن اللاعب 23 شهرًا وتغريمه.

ويتوقع أن يقر المهاجم البرتغالي، الذي غادر ريال مدريد في يوليو الماضي إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، بالتهمة الموجهة إليه بعد أن وافق الصيف الماضي على تسوية يدفع بمقتضاها 18.8 مليون يورو لسلطات الضرائب الإسبانية.

لكن من غير المرجح أن يقضي رونالدو أي وقت في السجن لأن القانون الإسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.

وقال مكتب المدعي العام إنه طالب بتغريم رونالدو 5.7 مليون يورو (6.5 مليون دولار) ذكرت تقارير أن رونالدو دفعها بالفعل إضافة إلى ما يقدر بنحو مليون يورو فائدة مستحقة.

وقالت مصادر قضائية إن الغرامة، التي سيتم إقرارها في جلسة الثلاثاء، ستكون أحد البنود ضمن اتفاق أشمل في التسوية التي تم التوصل إليها سابقاً.

وسيتوجه رونالدو (33 عاماً)، الذي ساعد فريقه الجديد في تصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مباشرة إلى مدريد بعد انتهاء مباراة يوفنتوس أمام كييفو الإثنين المقبل.

وكان من المقرر أن تعقد الجلسة الإثنين، لكن مكتب المدعي العام في إسبانيا قال إن الموعد أصبح الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تنتهي الجلسة في اليوم نفسه وأن تكون قصيرة في ظل تصريحات مسؤولين قالوا فيها إن جلسة الاستماع ستقتصر على سماع تأكيد رونالدو قبوله التسوية.

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