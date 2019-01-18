» اتجاه لرفع تصنيف مصر الائتماني إلى الأخضر

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سحر نصر

التعاون الدولى

استثمار

أكد أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، اعتزام المنظمة تلبية طلب مصر للعمل سويا على رفع درجة تصنيفها الائتماني من الأصفر إلى الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمارات.

وأوضح "جوريا"، خلال لقائه بالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على هامش مشاركتهما في أسبوع ملتقى التمويل من أجل التنمية المستدامة، الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، أن مصر من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في مجال التنمية تقديرا لما تقوم به من برامج إصلاحية.

بدورها، أكدت سحر نصر، حرص مصر على الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية في دفع عجلة التقدم والتنمية، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات في مختلف أنحاء الجمهورية.

واتفقت الوزيرة مع سكرتير المنظمة على إعداد استراتيجية للتعاون بين مصر والمنظمة لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين والتي تستند على احتياجات الشعب المصري وأولويات برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووافق عليه مجلس النواب.

واتفق الجانبان على تقديم المنظمة الدعم لمصر، لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، ما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية، وجذب رؤوس الأموال لتمويل وتنفيذ مشروعات قومية كبرى في مصر.


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