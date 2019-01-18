» رئيس دار أيتام يستولى على 15 مليون جنيه

18 يناير 2019 - 04:35 م

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من إلقاء القبض على «ف.ي»، رئيس مجلس أمناء مؤسسة خيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الدخيلة، سبق اتهامه فى 3 قضايا، لاستيلائه على قطعة أرض مساحتها 1191 مترًا مربعًا وما عليها من مبان، وهى مقر المؤسسة، بما يعادل 15 مليون جنيه، إذ قام بشراء فيلا بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة عام 2009، قبل أن يحصل على عقد شراء لتلك الأرض من الجهة المختصة فى عام 2010 لنفسه ولشخصه، وقام بسداد كامل ثمنها للجهة من أموال المؤسسة والثابت بأصول ميزانيتها بمبلغ مليون و100 ألف جنيه بموجب عقد بصحة توقيع على العقد الأول.

وقام المتهم برفع دعوى، لا تزال متداولة بالتحقيقات، لإثبات صحة ونفاذ البيع بالعقد الثانى، كما قام بالاستيلاء على25 وحدة سكنية وشاليها بمنطقة العجمى، مملوكة للمؤسسة وثابتة في أصول ميزانياتها، وهى عبارة عن تبرعات من أشخاص لصالح المؤسسة تقدر قيمتها فى الدفاتر بمليون جنيه، إلا أنه قام ببيع تلك الوحدات والاستيلاء على أموالها لنفسه.

يذكر أن المتهم ارتكب هذه الأفعال خلال فترة رئاسته المؤسسة الخيرية عن الفترة من عام 2005 حتى عام 2015، وهى مشهرة وأموالها أموال عامة تخضع لأحكام القانون.

تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة، حيث تأكد صحة ما توصلت إليه التحريات، وأمكن الحصول على جميع المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.