موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة والقناة الناقلة

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المصريون

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شبيبة الساورة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري، في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب 20 أغسطس، بولاية بشار، بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

وتعرض المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1 على القمر الاصطناعي "سهيل سات" و"نايل سات"، نظرًا لحصولها على حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري، حيث يحتل فريق سيمبا المركز الأول برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأحمر صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الثالث بدون رصيد، وأخيرًا الساورة الجزائري في المركز الرابع، بدون نقاط.


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