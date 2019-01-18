اتحاد الكرة يطالب بتقديم موعد افتتاح أمم أفريقيا

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اتحاد الكرة

المصريون

ابوريدة

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميًا إلي الاتحاد الافريقي «الكاف»، يطلب فيه تبكير موعد افتتاح بطولة الأمم الأفريقية يومًا.

وأرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا إلى «الكاف» يطلب فيه تقديم موعد بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر ليقام يوم 14 يونيو بدلاً من 15 يونيو.

وجاء ذلك الطلب بسبب رغبة مجلس الجبلاية فى انطلاق مباراة الافتتاح الجمعة 14 يونيو، لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير فى مباراة الفراعنة.

وتقام قرعة بطولة أمم أفريقيا خلال شهر إبريل المقبل، لتحديد مجموعات البطولة.


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