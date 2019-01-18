مسجلين خطر يشعلان النار في صيدلية بسبب المخدرات

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الاجهزة الامنية

الدقهلية

صيدلية

اقراص مخدرة

اشعال النار

أقدم مسجلين خطر بمركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية, علي إشعال النار في صيدلية بسبب رفض صاحبيها بيع أقراص مخدرة لهم, وتم القاء القبض عليهم.

تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بنشوب حريق بكمية من المخلفات على الرصيف الملاصق لباب صيدلية في ميت غمر ، فتم إخماد النيران دون إصابات، وأسفر فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن الحريق شب عمدياً .

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "أحمد.إ"" 23 سنة عاطل، سبق إتهامه فى 6 قضايا آخرهم قضية سرقة، و"محمد.ع" 22  سنة عاطل، سبق اتهامه فى 11 قضية آخرهم قضية مخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بدافع الإنتقام لوجود خلافات بينهما ومالك الصيدلية على شراء بعض الأقراص المخدرة، وقررا بإستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة الثانى وقام الأول بسكب سائل البنزين على الباب الصاج الخاص بالصيدلية وأشعل النيران به ، وأرشدا عن الدراجة النارية المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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