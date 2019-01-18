ربة منزل: ذبحت أطفالي «عشان يدخلوا الجنة»

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أسيوط

تجديد حبس ربة منزل

محكمة أسيوط

ذبح طفليها

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أسيوط، تجديد حبس ربة منزل من جزيرة البدارى البحرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بذبح طفليها باستخدام "سكين" داخل منزلها.

وقالت الأم وتدعى "عائشة.ع" ربة 24 عاما، خلال التحقيقات، أنها أقدمت على ذبح طفليها اللذين يبلغان من العمر 6 و 4 سنوات، باستخدام آلة حادة "سكين"، لخوفها من قيام الأهالي بمعايرتهما بمرضها النفسي فأرادت أن تريحهما قائلة "علشان يدخلوا الجنة".

وكشفت الأم عن تفاصيل ارتكابها للجريمة قائله، أنها بعد ذهاب الزوج للعمل بالتوك توك، أقنعت طفليها بأن تلعب معهما "استغامية" وقامت بتعصيب أعينهما وأحضرت "سكين" المطبخ، وقامت بذبحهما.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لمركز شرطة البدارى من غرفة عمليات النجدة بعثور الأهالى على جثتين بالزراعات بجزيرة البدارى دائرة المركز.

وانتقل فريق من مباحث المركز، برئاسة المقدم محمود بدوى، رئيس المباحث، والإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثتين لطفلين هما "عمر.م" 6 سنوات، و"زياد.م" 4 سنوات، مقتولين بآلة حادة "سكين" من الرقبة.

وأشارت التحقيقات الأولية، التى قام بها فريق مباحث المركز، إلى أن مرتكب الواقعة هى "عائشة.ع.أ" 24 سنة، ربة منزل أم الطفلين، وزوجة "م.ح" سائق 30 عاما، كما بينت التحقيقات الأولية أن الأم تعانى من مرض نفسى ويتم علاجها منذ فترة، وتم إلقاء القبض عليها واعترفت بجريمتها وضبط السلاح المستخدم، تم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى المركزى وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


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