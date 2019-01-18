شاهد.. غياب الفنانين عن جنازة سعيد عبد الغني

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متابعات- أمينة عبد العال

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سعيد عبدي الغني

احمد عبد الغني

تغيب الفنانون عن جنازة الفنان الراحل سعيد عبد الغني، والتى شُيعت من مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

وحضر من الفنانين أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكمال أبو رية، ومجدي بدر، وأحمد زكريا.

وتُوفي سعيد عبد الغني، صباح اليوم، بمستشفى الجلاء العسكري بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 81 عامًا، ومن المقرر أن يتم دفن جثمانه بمقابر العائلة بمدينة العاشر من رمضان.

الفنان سعيد عبد الغني وُلد في بلدة «نوسا البحر» بمركز أجا في محافظة الدقهلية، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1958 وعمل في الصحافة بجريدة «الأهرام»، التي أوصلته إلى عالم الفن.

بدأ مشواره الفني من خلال خشبة المسرح ثم في عام 1973 ومثل للتلفزيون عددًا من السهرات والمسلسلات، وقدم ما يزيد على 124 عملاً خلال مشواره الفني من أهمها فيلم «المذنبون» عام 1975، وفيلم «إحنا بتوع الأوتوبيس» والذي نال عنه جائزة تقديرية من جمعية الفيلم، «حبيبي دائماً» عام 1980، «حدوتة مصرية» إخراج يوسف شاهين، «زوج تحت الطلب»، «امرأة واحدة لا تكفي» وغيرها.

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