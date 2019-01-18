"البرعي" لـ"التضامن": "عندما تصدق النيات تأتي النتائج مبشرة"

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البرد

نجاد البرعي

وزارة التضامن

التدخل السريع

انقاذ المشردين

اثنى نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، على مبادرة  التدخل السريع، لنقل المشردين إلى دور الرعايه، وطالب الأحزاب والمؤسسات بالمشاركة فيها.

وقال "البرعي" في تغريده له على مواقع لاتواصل الاجتماعي "تويتر": "لا اعرف بالضبط من وراء مبادرة التدخل السريع ونقل المشردين او من هم بلا مأوي الي دور الرعايه،  ولا من وفر التمويل للحمله ؛ ولكني اشكر وزاره التضامن التي يزين شعارها اتوبيس الحمله علي انها فكرت ودبرت واستطاعت ؛ ونجحت وأكدت لنا انه عندما تصدق النيات تأتي النتائج مبشره"

وأضاف في تغريدة أخري "ارجوا من الاحزاب وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والجمعيات الكبري ان تشارك في تلك الحمله بما تستطيعه .فكره نقل المشردين الي دور الرعايه وحمايتهم من ان يموتوا من البرد في تلك الايام القاسية فكره جبارة وتؤكد من جديد انه رغم كل شئ فمصر فيها حاجه حلوه"

يشار إلى أن فريق "التدخل السريع" برز مؤخرًا كأداة من أدوات وزارة التضامن الاجتماعى للتدخل العاجل فى الحالات الإنسانية والمشردين داخل دور الرعاية "أيتام ومسنين"، رغم أنه بدأ العمل فى 14 أكتوبر 2014.

ويتكون فريق التدخل السريع من 8 أعضاء من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة ولديهم الخبرة والقدرة علي التعامل في مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبعد نجاح تجربته علي المستوى المركزى تم تشكيل فرقاً للتدخل السريع بجميع المحافظات تعمل بنفس آلية الفريق المركزى.


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