رسالة نارية للأمن السوداني بشأن المحتجزين

18 يناير 2019 - 02:48 م

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، القوات السودانية بالإفراج الفوري عن المحتجزين من المتظاهرين، أو توجيه اتهام محدد لهم.

وقالت "واتش" في تقرير نشر عبر موقعها الرسمي الناطق باللغة العربية، منذ قليل، إن 4 منظمات حقوقية رصدت، ما قامت به قوات الأمن السودانية من قتل لعشرات المتظاهرين واحتجاز المئات منذ بدء الاحتجاجات ضد التقشف في 19 ديسمبر 2018، وطالبوا السلطات السودانية إما الإفراج فورا عن المعتقلين أو توجيه الاتهامات إليهم فيما يتعلق بالاحتجاجات الجارية.

وأضاف البيان، تضم قائمة المعتقلين محتجين، وصحفيين، وأطباء، ومحامين، وقادة أحزاب المعارضة، وأنه في 7 يناير 2019، قال وزير الداخلية السوداني إن 816 شخصا على الأقل اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وتابع البيان، يُرّجح أن يكون العدد أكبر بكثير نظرا لاحتجاز عديدين لفترات قصيرة قبل الإفراج عنهم. لا يزال معتقلون عديدون بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بزيارات من عائلاتهم أو محاميهم.