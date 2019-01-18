موظفون يشربون "الشيشة" داخل مركز شباب أثناء العمل

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شرب الشيشة

تناول الشيشة فى العمل

الوحدة المحلية فى بنى سويف

أحال المحاسب عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ببنى سويف بعض العاملين بأحد مراكز الشباب إلى التحقيق إثر تناولهم الشيشة أثناء عملهم داخل المركز.

وكانت لجنة تضم يوسف سعد ورضا توفيق عضوى التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية، فاجأت مركز شباب قرية الفنت التابع لإدارة المركز، لمتابعة سير العمل به فوجد عددا من العاملين يتناولون الشيشة داخل المركز وأثناء مواعيد العمل الرسمية، تم تحرير مذكرة لإثبات المخالفة وإحالتها إلى رئيس مركز ومدينة الفشن  لاتخاذ اللازم.


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