"الاتحاد السكندري" يتعاقد مع نجم "ليفربول" الأسبق

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متابعات- عمرو محمد

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أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، صفقة انتقال اللاعب توني سيلفا مهاجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي، بعقد يمتد لموسمين و نصف ، قادمة بداية من الانتقالات الشتوية الجارية.

وسبق لتوني، تمثيل منتخبي البرتغال تحت 17 و 18 سنة قبل أن يمثل المنتخب الأول لغينيا بيساو.

ويعد سيلفا، صفقة مميزة لزعيم الثغر، لما يمتلكه اللاعب من إمكانات ومهارات كبيرة، وكان محل اهتمام العديد من الأندية المصرية و العربية للتعاقد معه خلال الفترة الماضية، و لكن جدية المفاوضات من جانب مصيلحي، رئيس الاتحاد، هي من حسمت المفاوضات مع ناديه صن داونز الجنوب إفريقى وموافقتهم على انتقال اللاعب الموهوب للقلعة الخضراء والذى مثل العديد من الأندية الكبرى خلال مشواره الاحترافى مثل ليفربول و بنفيكا خلال مراحل الناشئين، وكذلك بطل الدوري البلغاري نادي سيسكا صوفيا، قبل أن يرتدي قميص نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

وأثنى حلمى طولان، المدير الفني للفريق السكندري، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، على موهبة اللاعب توني سيلفا و قدراته الفنية و البدنية و تأكيدهم أنه سيحدث الفارق في خط هجوم زعيم الثغر حيث يجيد اللعب في مركزي المهاجم الصريح و الجناح المهاجم.

 



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