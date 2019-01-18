» شاهد.. نجلة رئيس دولة عربية ترتدي فستان رانيا يوسف

18 يناير 2019 - 02:36 م

ارتدت نسرين زين العابدين بن علي نجلة الرئيس التونسي السابق فستانًا يشبه فستان الفنانة رانيا يوسف الذي أثار الجدل خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت نجلة الرئيس التونسي السابق بالفستان في حفل عقد قرانها على مطرب الراب التونسي الشهير كادوريم.

نشر كادوريم وكذلك نسرين بن علي صوراً من عقد القران عبر حساباتهما على إنستجرام. وفي الصور، ظهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وهو يعقد قران ابنته على يد شيخ سعودي، كون العائلة تقيم هناك، فيما بدت علامات كبر السن واضحة على بن علي.

كما ظهرت في الصورة والدة نسرين، والسيدة التونسية الأولى السابقة ليلى الطرابلسي، التي وضعت شالاً على رأسها.

كادوريم وجه الشكر لكل من بارك له ارتباطه، وقال إنّ حفل الزفاف سيتم في دبي ولم يحدد موعده بعد، وذلك وفي أوّل تصريح له مع قناة "نسمة تي في" التونسية.

كان كادوريم قد أعلن منذ مدة أنه يعيش قصة حب مع نسرين بن علي، وأنَّ علاقة جديّة تربطهما، وأنهما يخططان للارتباط الرسمي بداية العام الجديد 2019.

كان الثنائي قد بدأ في مشاركة صورهما معاً عبر حساباتهما على الشبكات الاجتماعية، في ديسمبر 2018. ورغم ربط البعض ارتباط نسرين بكادوريم برغبتها في البحث عن المال، أو رغبة المغني في الاقتراب من السلطة، فإنها أكدت أن علاقتهما جادة، وما يربطهما هو الحب.

وقبل أحداث يناير عام 2011، كانت نسرين بن علي متزوجة من رجل الأعمال صخر الماطري الذي فرّت معه قبل أن ينفصلا.

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