فلسطيني يرفض عرضًا إسرائيليًا بـ100 مليون دولار

18 يناير 2019 - 02:36 م

رفض المواطن الفلسطيني عبد الرؤوف، المحتسب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، إغراءات الاحتلال الإسرائيلي التي ما زال يقدمها لأجل شراء بيوت المقدسيين.

المحتسب يمتلك منزلًا ومحلًا تجاريًا يقع وسط منطقة السهلة في البلدة القديمة، ويطل على المسجد الإبراهيمي، حيث وصلت إغراءات الاحتلال والمستوطنين للمحتسب، إلى مبلغ مائة مليون دولار مقابل بيع لمحله.

وأضاف المحتسب أن المال لا يعز صاحبه، وأن العزة فقط من الله عز وجل.

وأضاف: "لا أرفض فقط مئة مليون، بل أرفض كل مال الأرض، ولا أخون أرضي وشعبي.. المال حلو لكن عندما يكون طاهر"، بحسب مقابلة مع قناة الميادين.

ورفض الفلسطيني المسنّ الإغراءات الإسرائيلية التي بدأت من ستة ملايين دولار مرورا بـ 40 مليون دولار، حتى وصلت إلى 100 مليون دولار، مؤكدا صموده قرب الحرم الإبراهيمي ، وأنه حارس ومصلي للحرم الإبراهيمي.

وعرض المستوطنون على المحتسب، تسفيره إلى أستراليا أو كندا للاستقرار فيها، والمساهمة في مشاريع بالخارج حسب رغبته.

وأشار إلى أنه كلما يزيد المستوطنون بالسعر، يزيد محبتي بالأرض أكثر، لافتًا إلى أن لديه 20 حفيدًا.. "ولقد قضيت كل طفولتي هنا، ولكن الآن أحفادي محرومون من ذلك".

وفي مقابلة أخرى أشار إلى أن إلى المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون في البلدة القديمة بمدينة الخليل، بسبب إجراءات الاحتلال.

وأضاف أننا صامدون هنا، على الرغم من شعورنا أننا نعيش بسجن يحيط البلدة القديمة.

وعن حبه لوطنه، يقول أبو محمد، "إنه ذهب في أحد المرات لزيارة إلى الأردن، مشيرا إلى أنه عندما وصل عمان شعر بخنقة، وعلى الفور في ثاني يوم عاد إلى الخليل، ولم يستمر في زيارته.

وتابع قائلا: مستوطن إسرائيلي يدعى "بوعز"، جاء وعرض عليه مبلغ 30 مليون دولار مقابل بيع منزله.

وقال أبو محمد، إنه اصطحب "بوعز" إلى منزله وسأله ساخرًا: "أي حجر تريد يابوعز"، ليرد عليه الأخير، أنه يريد شراء المنزل، ليجيبه المحتسب: "30 مليونًا لا تساوي ثمن حجر واحد من الحجارة في الأعلى".

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