  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:02 م
بحث متقدم
الافتاء

"الإفتاء": مفاجآت عن فتاوى الطلاق والفراش في هذا الموعد

فلسطيني يرفض عرضا إسرائيليا بـ 100 مليون دولار

فلسطيني يرفض عرضًا إسرائيليًا بـ100 مليون دولار

الفنان الراحل سعيد عبدالغني

حقيقة وصية سعيد عبدالغني التبرع بـ17 مليون جنيه

البرادعي

"البرادعي": نعيش في منطقة الوطن العربي بلا حقوق لـ"الإنسان"

اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

ضيف "إكسترا نيوز": "هقطع رقبتكم"

العمر الحقيقي للفنانة رانيا يوسف

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة من حمام السباحة

صورة الخبر

الإذاعة الأمريكية: الإضراب يهدد تونس.. تعرف علي السبب

ثوار 25 يناير

"نافعة" يوجه رسالة لقوى الثورة في ذكرى 25 يناير

صورة من الفيديو

والدة "مالك" تكشف تفاصيل انتصاره على السرطان

تراجع أرباح أوراسكوم كونستراكشون إلى 22.4%

قرض بـ170 مليون دولار لـ"أوراسكوم"

بالفيديو..

فلسطيني يرفض عرضًا إسرائيليًا بـ100 مليون دولار

عرب وعالم

فلسطيني يرفض عرضا إسرائيليا بـ 100 مليون دولار
فلسطيني يرفض عرضا إسرائيليا بـ 100 مليون دولار

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

إنهاء نزاع مع "مرسيدس" بـ 700 مليون جنيه

#

مواطن يعثر على 7.5 مليون داخل خزينة اشتراها بـ 500 دولار

#

60 مليون دولار دعمًا من السعودية لفلسطين

#

%18 زيادة في صادرات الحديد في 9 أشهر

الاحتلال

فلسطيني

الخليل

عرض

100 مليون دولار

رفض المواطن الفلسطيني عبد الرؤوف، المحتسب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، إغراءات الاحتلال الإسرائيلي التي ما زال يقدمها لأجل شراء بيوت المقدسيين.

المحتسب يمتلك منزلًا ومحلًا تجاريًا يقع وسط منطقة السهلة في البلدة القديمة، ويطل على المسجد الإبراهيمي، حيث وصلت إغراءات الاحتلال والمستوطنين للمحتسب، إلى مبلغ مائة مليون دولار مقابل بيع لمحله.

وأضاف المحتسب أن المال لا يعز صاحبه، وأن العزة فقط من الله عز وجل.

وأضاف: "لا أرفض فقط مئة مليون، بل أرفض كل مال الأرض، ولا أخون أرضي وشعبي.. المال حلو لكن عندما يكون طاهر"، بحسب مقابلة مع قناة الميادين.

ورفض الفلسطيني المسنّ الإغراءات الإسرائيلية التي بدأت من ستة ملايين دولار مرورا بـ 40 مليون دولار، حتى وصلت إلى 100 مليون دولار، مؤكدا صموده قرب الحرم الإبراهيمي ، وأنه حارس ومصلي للحرم الإبراهيمي.

وعرض المستوطنون على المحتسب، تسفيره إلى أستراليا أو كندا للاستقرار فيها، والمساهمة في مشاريع بالخارج حسب رغبته.

وأشار إلى أنه كلما يزيد المستوطنون بالسعر، يزيد محبتي بالأرض أكثر، لافتًا إلى أن لديه 20 حفيدًا.. "ولقد قضيت كل طفولتي هنا، ولكن الآن أحفادي محرومون من ذلك".

وفي مقابلة أخرى أشار إلى أن إلى  المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون في البلدة القديمة بمدينة الخليل، بسبب إجراءات الاحتلال.

وأضاف أننا صامدون هنا، على الرغم من شعورنا أننا نعيش بسجن يحيط البلدة القديمة.

وعن حبه لوطنه، يقول أبو محمد، "إنه ذهب في أحد المرات لزيارة إلى الأردن، مشيرا إلى أنه عندما وصل عمان شعر بخنقة، وعلى الفور في ثاني يوم عاد إلى الخليل، ولم يستمر في زيارته.

وتابع قائلا: مستوطن إسرائيلي يدعى "بوعز"، جاء وعرض عليه مبلغ 30 مليون دولار مقابل بيع منزله.

وقال أبو محمد، إنه اصطحب "بوعز" إلى منزله وسأله ساخرًا: "أي حجر تريد يابوعز"، ليرد عليه الأخير، أنه يريد شراء المنزل، ليجيبه المحتسب: "30 مليونًا لا تساوي ثمن حجر واحد من الحجارة في الأعلى".
الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. نجلة رئيس دولة عربية ترتدي فستان رانيا يوسف
» "الإفتاء": مفاجآت عن فتاوى الطلاق والفراش في هذا الموعد
» «الجبلاية» تطلب تقديم موعد انطلاق أمم إفريقيا 2019
» مفاجأة.. زوجة سعيد عبدالغني شقيقة فنانة راحلة
» شاهد.. اللقطات الأولى من موقع حادث زوج الأميرة إليزابيث
» "داعش" يصدر كتابًا لاستقطاب أعضاء بفكر جديد
» "الاستثمار" تصدر لائحة إدارة المناطق الحرة الجديدة
» حريق هائل في سوق الملابس الجاهزة في البدرشين
» القوى العاملة تنتصر للعمال المصريين بالأردن
» مصابو الأهلي يواصلون تدريباتهم بـ«الجيم»
» وفاة الفنان سعيد عبد الغنى بعد صراع مع المرض

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:22 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي