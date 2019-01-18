» مفاجأة.. زوجة سعيد عبدالغني شقيقة فنانة راحلة

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حفل زفاف

احمد سعيد

سعيد عبدالغني

فجر الفنان أحمد سعيد عبدالغني، مفاجأة للجمهور عندما ظهرت والدته في حفل زفافه بجوار والده الفنان الراحل سعيد عبدالغني الذي توفي منذ ساعات قليلة ولم تظهر أي معلومات عنها.

وفي يوم وفاة زوجها الفنان سعيد عبدالغني يفاجأ الجميع بشبه غريب بينه وبين الفنانة الراحلة زهرة العلا، ليعلم الجميع أنها شقيقته.

أحمد سعيد عبدالغني شارك مؤخرًا في مسلسل "سلسال الدم"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وشاركه به الفنانة عبلة كامل، علا غانم، ورياض الخولي.

ولد الفنان والصحفي سعيد عبدالغني، عام 1938، ويعد "عبدالغني"، أحد الوجوه الجادة في عالم الفن، وعلى الرغم من أن توجهه لم يكن للفن، إلا أنه برع فيه، ونرصد أبرز المعلومات عنه بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بالتهاب رئوي.


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ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي