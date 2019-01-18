"البرادعي": نعيش في منطقة الوطن العربي بلا حقوق لـ"الإنسان"

18 يناير 2019 - 02:04 م

سخر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، من وضع العرب في أوطانهم، مؤكدًا أن المنطقة العربية بلا "حقوق للإنسان".

وقال في تغريدة له على "تويتر": "عندما يسألك أحدهم هل لمنطقتنا أية "خصوصية" بالنسبة لحقوق الإنسان أو نظام الحكم أجبه (لا) قولاً واحداً".

وتابع: "حقوق الإنسان عالمية التطبيق وليس من بينها القمع أو الفقر أو الجهل؛ وأنماط الحكم الرشيد يعرفها الجميع وليس من بينها الحكم حتى النفس الأخير".

واختتم تغريدته متسائلًا: "ثم يسألون لماذا تنتفض الشعوب؟".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "البرادعي" حيث قال جمعة عزب: "إقامة دولة العدل ليس بالمستحيل، ولكن ليس هناك إرادة لفعل ذلك!، الشعوب تتطلع إلى الحرية".

وأضاف آخر:" قد تكون أنت أحد الحكام الذين تنتقدهم لو قُدر وأصبحت حاكمًا".

وتحتفل مصر بذكرى مرور 8 سنوات علي ثورة يناير المجيدة التي أطاحت بالرئيس "المخلوع" حسني مبارك.



