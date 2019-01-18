نجم منتخب اليد.. يوجه رسالة للجماهير المصرية

18 يناير 2019 - 01:56 م

وجه نجم منتخب مصر لكرة اليد، أحمد الأحمر رسالة للجماهير المصرية، طالبا منهم الدعاء بالتوفيق في المباريات القادمة.





وقال الأحمر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة، "تويتر"، "الحمد لله علي وجودنا في الدور الثاني وسط اقوي 12 منتخب في العالم، دعواتكم في الماتشات القادمة"





وصعد المنتخب الوطني، للدور الثاني من بطولة العالم المقامة حاليا في الدنمارك، بعد الفوز في أخر مباريات المجموعة الرابعة، على نظيره الأنجولى بنتيجة 33 / 28.



