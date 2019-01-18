المشاط تجتمع مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية

18 يناير 2019 - 01:51 م

اجتمعت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بـ هشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، وبحضور سراج سعد الدين مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وغرفة الغوص خلال الفترة المقبلة.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع بالإشارة إلى أهمية التعاون بين الوزارة والغرفة خلال الفترة المقبلة لتطوير قطاع الغوص والأنشطة البحرية بما يساهم في تحقيق رؤية الوزارة للتنمية السياحية المستدامة ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة والتي من بينها الحفاظ على البيئة والحياة تحت الماء.

ومن جانبه قدم هشام جبر بعض المقترحات لتطوير قطاع الغوص والأنشطة البحرية بما يتماشى مع خطة الإصلاح الهيكلى التي وضعتها الوزارة، وبما يعمل على تيسير إجراءات العمل في هذا المجال.

وتناول الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ بعض الضوابط المنظمة للعمل فى مجال الغوص ليتم تطبيقها بشكل مؤسسي بما يضمن سلامة البيئة البحرية وإتباع الإرشادات السليمة، كما تم مناقشة سبل التعاون في مجال التدريب لإعداد وتنفيذ برنامج تدريب شامل لجميع العاملين فى هذا النشاط لضمان إلمام جميع العاملين بمتطلبات الحفاظ على البيئة البحرية ومنع الممارسات الخاطئة مع السائح والحياة البحرية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ عدد من التدريبات بالتعاون مع غرفة الغوص لعدد 1500 شخص من العاملين بمراكب السفارى بجميع التخصصات، وكذلك 450 من مرشدى الغوص لمدة يوم واحد على مدار 3 أشهر بداية من النصف الثانى من الشهر الجارى وحتى شهر مارس القادم، وذلك بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء على يد خبراء متخصصين فى هذا المجال.



