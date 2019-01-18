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مصابو الأهلي يواصلون تدريباتهم بـ«الجيم»

الرياضة

أحمد الشيخ
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الاهلى

مصابين

احمد فتحى

أدى صانع ألعاب النادى الأهلى أحمد الشيخ، جلسة علاج طبيعي بـ «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي العلاج الطبيعي، ضمن برنامجه العلاجي الذي يخضع له للتعافى من إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

فيما واصل اللاعب أحمد فتحي، أداء برنامج التأهيل الذي يخضع له من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بمزق في العضلة الأمامية.

وكانت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري، قد أدت تدريبًا قويًا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.


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