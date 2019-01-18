والدة "مالك" تكشف تفاصيل انتصاره على السرطان

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السرطان

طفل

النهار

تامر أمين

مالك

روت السيدة وفاء شريف، والدة الطفل مالك، تفاصيل انتصار طفلها على مرض السرطان و تعافيه من هذا المرض، والتي أثارت إعجاب وفضول رواد مواقع الـ"سوشيال ميديا". 

وشاركت وفاء شريف في تحدي العشر سنوات، الذي انطلق على الـ"سوشيال ميديا"، وفيه يقوم الشخص بنشر صورتين له الفارق بينهما عشر سنوات، حيث نشرت صورة الطفل وهو حليق الرأس، وصورة أخرى له يرتدي بدلة أنيقة، وعلقت عليها قائلة "السرطان خسر". 

وأعربت والدة الطفل، في مداخلة مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، عن سعادتها بتعافي ابنها، معقبة: "المرض لعين بس لو صاحبناه هنعرف نقط ضعفه ونقدر نتغلب عليه". 

وأضافت أن ابنها كان يصعب عليها جدا وهو خائف من المياة أثناء فترة مرضه، مؤكدة أن المرض بدأ عنده في سن عام وشهر واحد، لافتة إلى أنها ووالده سانداه جدا في فترة مرضه، كما أن القريبين منها كانوا يساندونها.

وأشارت إلى أن الصورة كانت بعد أخر جلسة "كيماوي"، وعملية زرع النخاع، وكانوا قد أرسلوها لوالده بعد خروجهما من معهد ناصر، وأذهلت الكثيرين، حتى والدتها.

 وكشفت أنهم يعيشون في البحيرة وكانوا ينامون ويتناولون الطعام في الطريق، أثناء الذهاب إلى المستشفى، مؤكدة أن الله يخفف من المعاناة، لافتة إلى أن الكثيريين كانوا يدعون لهم، وبعضهم تبرع بمبالغ مالية كبيرة، مشددة على أنها وصلت بابنها إلى هذه المرحلة بفضل محبة الناس. 

وتحدث الطفل خلال المداخلة الهاتفية، وقال لمقدم البرنامج: "عامل إية؟؟ أنا شعري وقع وبقيت زعلان.. بس أنا خفيت الحمد لله". وعلق تامر أمين على القصة داعيا المشاهدين إلى الاهتمام بالنماذج الإيجابية وأن يكون التحدي على "السوشيال ميديا" في أشياء جيدة مثل تحدي المرض والمشاكل. 

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