  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:03 م
بحث متقدم
الافتاء

"الإفتاء": مفاجآت عن فتاوى الطلاق والفراش في هذا الموعد

فلسطيني يرفض عرضا إسرائيليا بـ 100 مليون دولار

فلسطيني يرفض عرضًا إسرائيليًا بـ100 مليون دولار

الفنان الراحل سعيد عبدالغني

حقيقة وصية سعيد عبدالغني التبرع بـ17 مليون جنيه

البرادعي

"البرادعي": نعيش في منطقة الوطن العربي بلا حقوق لـ"الإنسان"

اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

ضيف "إكسترا نيوز": "هقطع رقبتكم"

العمر الحقيقي للفنانة رانيا يوسف

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة من حمام السباحة

صورة الخبر

الإذاعة الأمريكية: الإضراب يهدد تونس.. تعرف علي السبب

ثوار 25 يناير

"نافعة" يوجه رسالة لقوى الثورة في ذكرى 25 يناير

صورة من الفيديو

والدة "مالك" تكشف تفاصيل انتصاره على السرطان

تراجع أرباح أوراسكوم كونستراكشون إلى 22.4%

قرض بـ170 مليون دولار لـ"أوراسكوم"

"الاستثمار" تصدر لائحة إدارة المناطق الحرة الجديدة

الحياة السياسية

نصر
وزيرة الاستثمار

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«سلامة»: ملاحظات الصحفيين على جزاءات «الأعلى للإعلام» قانونية

#

بدء إنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع

#

بدء إنشاء المنطقة الحرة العامة بـ"نويبع"

#

"الاستثمار" تطلق إشارة البدء في تنفيذ المنطقة الحرة العامة بـ«نويبع»

لائحة

وزارة الاستثمار

سحر نصر

قررت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إصدار لائحة جديدة لنظام إدارة المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإلغاء العمل باللائحة القديمة الصادرة عام 2004،  وفقا للقرار رقم 39 لسنة 2019م.

وأضافت  الوزارة في بيانها اليوم إن القرار يأتي في إطار التيسير على المستثمرين، استكمال جهود إصلاح مناخ الاستثمار والتي تنفذه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال العمل بشكل متوازي على عدة محاور تشمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية.

وتكونت اللائحة من 60 مادة في 5 فصول، هي أحكام عامة وإجراءات الترخيص بإقامة مشروعات المناطق الحرة، والإجراءات التنفيذية والاستيرادية والتصديرية، والإجراءات التنظيمية والمالية، وإجراءات تصفية المشروعات والشركات والتنازل عنها والإخلاء الإداري.

ونصت على أن تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة في المجالات التي تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الحاجة إليها وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع، وإبداء الرأي فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة، بحسب البيان.

وتضمنت  تشكيل لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة، بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة وبرئاسته، تتولى دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة، واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق، وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسات الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات، مع إعلان كل منطقة حرة عامة عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار والفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية والنشر على الموقع الإلكتروني.

وشملت اللائحة، أن يكون لكل منطقة حرة عامة مجلس إدارة، ويكون من بين أعضائه ثلاثة على الأكثر من مستثمري المنطقة الحرة، بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس، بما يحقق إدارة ذاتية للمناطق الحرة تحت رقابة من الهيئة العامة للاستثمار.

وأجازت اللائحة، تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلي للعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة، وبالعكس، وفقا للضوابط والشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتضمنت اللائحة فصلا كاملا لكيفية دخول وخروج البضائع من وإلى المناطق الحرة بما يحقق الشفافية والحوكمة والمرونة والتيسير على المستثمرين، وفقًا للبيان.

وقالت الوزيرة سحر نصر خلال البيان إن إصدار لائحة جديدة لنظام العمل بالمناطق الحرة، لتواكب التطورات العالمية، وتنظم أوضاع المناطق الحرة العامة والخاصة، بعد 15 عامًا من العمل وفق اللائحة القديمة.

وذكرت الوزيرة، أنه في إطار التيسير علي المستثمرين قامت الوزارة والهيئة بالبدء في مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. نجلة رئيس دولة عربية ترتدي فستان رانيا يوسف
» "الإفتاء": مفاجآت عن فتاوى الطلاق والفراش في هذا الموعد
» «الجبلاية» تطلب تقديم موعد انطلاق أمم إفريقيا 2019
» مفاجأة.. زوجة سعيد عبدالغني شقيقة فنانة راحلة
» شاهد.. اللقطات الأولى من موقع حادث زوج الأميرة إليزابيث
» "داعش" يصدر كتابًا لاستقطاب أعضاء بفكر جديد
» "الاستثمار" تصدر لائحة إدارة المناطق الحرة الجديدة
» حريق هائل في سوق الملابس الجاهزة في البدرشين
» القوى العاملة تنتصر للعمال المصريين بالأردن
» مصابو الأهلي يواصلون تدريباتهم بـ«الجيم»
» وفاة الفنان سعيد عبد الغنى بعد صراع مع المرض

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:22 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي