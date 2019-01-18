» حريق هائل في سوق الملابس الجاهزة في البدرشين

أحمد الشربينى
نشب حريق هائل فى سوق الملابس الجاهزة بمركز البدرشين بالجيزة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات للسيطرة على الحريق.
وردت معلومات لمسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من سوق البدرشين، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية، بـ4 سيارات إطفاء.
ونجح رجال الحماية المدنية بقيادة العقيد لعاء خلوصي، رئيس قسم الإطفاء، في محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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