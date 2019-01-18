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الخارجية تحذر المصريين بالخارج من مخالفة القوانين

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الخارجية
ارشيفية

وكالات- حنان حمدتو

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القانون

تأشيرات

مسافرين

دول أفريقية

ناشدت وزارة الخارجية اليوم الجمعة بالمواطنين المسافرين إلى الدول الأفريقية  بضرورة احترام قوانين الإقامة والعمل الخاصة بهذه الدول، وإتباع الطرق الرسمية في مزاولة أية أنشطة تجارية، ومن بينها القيام بفتح محال تجارية لبيع بضاعتهم.

وأضافت الخارجية فى بيان لها  ان عدد من المصريين قاموا بالحصول على تأشيرات دخول إلى بعض الدول الأفريقية الشقيقة  حيث يقومون بالتجارة في منتجات ، بالمخالفة للقوانين الداخلية وللغرض الأساسي من تأشيرة الدخول الحاصلين عليها.

وطالبت الوزارة  المواطنين بعدم الانسياق وراء الوعود الوهمية لبعض متعهدي السفر من مصر إلى الخارج الذين لا يقومون بالوفاء بتعهداتهم أو إلتزاماتهم بتوفير أي فرص عمل للمواطنين أو حتى تحمل نفقات إقامتهم أو معيشتهم؛ وهو ما يضطرهم إلى طلب المساعدة، ولا يتبقى لهم إلا خيار العودة إلى أرض الوطن أو البقاء في الدولة محل السفر وتجاوز مدة الإقامة بحثا عن أي فرصة عمل أخرى، وهو الأمر الذى يعرضهم للمساءلة ويضعهم تحت طائلة القانون بتلك الدول.


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