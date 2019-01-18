1000 عملية عيون من "صناع الخير" لغير القادرين في 5 محافظات خلال يناير

18 يناير 2019 - 01:27 م

أعلنت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى والتى أطلقتها وتنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية برعاية رئاسة الوزراء ، أنها بدأت إجراء 1000 عملية جراحة عيون مختلفة خلال شهر يناير بالمجان تماما، بالتنسيق مع السادة المحافظين في المحافظات التى شملتها قوافل المبادرة.

وصرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية،أنه سيتم إجراء 1000 عملية عيون مختلفة بالمجان تماما خلال شهر يناير يأتى في إطار جهود "مؤسسة صناع الخير للتنمية" لدعم المواطن غير القادر في محافظات مصر المختلفة من خلال تقديم خدمة صحية مجانية لائقة، مشيرا إلى أن الحالات التى سوف يتم إجراء العمليات الجراحية لها تم توقيع الكشف عليها في قوافل المبادرة في المحافظات المختلفة وقام فريق عمل المبادرة بدراسة الحالات وقياس مدى استحقاقها لإجراء العملية مجانا.

وأكد عبد الفتاح أن المؤسسة وضعت شروطا صارمة لمواصفات مراكز جراحات العيون المتعاقد معها لإجراء تلك العمليات لضمان حصول المريض على أفضل خدمة طبية وضمان ارتفاع معدلات نجاح العمليات، مشيرا إلى أن فريق المؤسسة أيضا تم تدريبه بشكل احترافي على التواصل مع الحالات وإجراء الأبحاث اللازمة ومتابعة حصول كل مريض مستحق على الخدمة فى وقت قياسي، وكذلك متابعة المرضى بعد إجراء العملية للتأكد من رضاهم عن الخدمة المقدمة وعدم تعرضهم لأى مضاعفات.

من جانبها قالت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا" بدأت بإجراء عمليات جراحية بالأقصر، والفيوم، والبحيرة، وأيضا أسوان وباقي المحافظات التي انطلقت بها قوافل عنيك في عنينا، وأن العمليات الجراحية تشمل عمليات إزالة مياه بيضاء وإزالة ظفرة وياج وأيضا عمليات زرع القرنية بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، والتي تصل تكلفتها بداية من الفحوصات وثمن استيراد القرنية ثم إجراء العملية والمتابعة لمبلغ 30 ألف جنيه للمريض الواحد بهدف القضاء علي مسببات العمى في مصر.