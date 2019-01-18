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بأسيوط..

إنقاذ ربة منزل وابنتها في انهيار منزل

قبلي وبحري

شاهد.. انهيار مبني في "آيتاي البارود"
ارشيفية

حسين عثمان

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أسيوط

انهيار منزل

مستشفى أسيوط العام

انهيار منزل فى سوهاج

محمود العادلي

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد لتفقد المنزل المنهار بحى غرب مدينة أسيوط ومتابعة إنقاذ سكان المنزل وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمصابين ورفع كافة الأنقاض وفحص المنازل المجاورة .

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا صباح اليوم يفيد وقوع انهيار جزئي لمنزل مكون من دور أرضي و2 علوى بشارع رقم 2 بمنطقة الانتيكانة خلف محطة الأتوبيس بحى غرب أسيوط ووجود سيدة وابنتها داخل المنزل .

وعلى الفور أصدر المحافظ تكليفاته للمهندس نبيل الطيبى بتفقد موقع الحادث وتوجيه قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع والإسعاف الى مكان الحادث ومتابعة إخلاء المنزل من السكان وإسعاف المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع كافة الأنقاض وفحص المنازل المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين .

وانتقل المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد إلى موقع الحادث وتم فرض كردون أمني حول المنطقة  وتم استخراج ام وابنتها من أسفل الأنقاض وتبين أن المنزل ملك المدعو على محمود العادلي ومكون من ارضي و2 علوى وانهار الجزء الخلفي من المنزل لأسباب غير معلومة ونتج عن الانهيار إصابة كلا من ربة منزل وابنتها بكدمات وجروح وتم نقلهم الى مستشفى أسيوط العام " الشاملة " لتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة وجارى رفع الأنقاض واطمأن السكرتير المساعد على المصابين بالمستشفى .

كما انتقل اللواء جمال شكر مدير الأمن والقيادات الأمنية إلى مكان الحادث للاطمئنان على رفع الأنقاض وسلامة المنازل المجاورة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وكلف المحافظ الإدارة الهندسية بحى غرب بعمل تقرير عن الحادث لمعرفة أسباب الانهيار وفحص المنازل المجاورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة وتم تحرير محضر بقسم أول أسيوط بالواقعة.



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