حقيقة وصية سعيد عبدالغني التبرع بـ17 مليون جنيه

18 يناير 2019 - 01:17 م

انتشر عبر مواقع السوشيال ميديا منذ إعلان خبر وفاة الفنان سعيد عبد الغني أقاويل منسوبة إليه وهي تفيد بوصية موجهة إلى نجله الفنان أحمد.

ومن أبرز هذه الأقاويل وصية سعيد عبد الغنى لنجله بألا يدخل عليه أحد بعد موته، ومطالبة ابنه بالتبرع بـ 17 مليون جنيه.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن ما نشر بشأن هذه الوصية، ليس له أى أساس من الصحة، واصفاً إياها بالشائعات السخيفة.

وأضاف زكى أن الفنان الكبير سعيد عبد الغنى، كان فى غيبوبة تامة منذ أسابيع طويلة، وكان نجله أحمد يتواصل معه باستمرار، ولم يتم الحديث إطلاقا فى هذه الوصية، خاصة أن هناك أموالاً طائلة أنفقها نجل الفنان الكبير الراحل على علاج والده، وفقاً لـ"اليوم السابع".