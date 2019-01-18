"نافعة" يوجه رسالة لقوى الثورة في ذكرى 25 يناير

18 يناير 2019 - 12:59 م

وجه الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة إلى القوى التي شاركت بثورة يناير 2011.

وقال في تغريدة له علي حسابه بـ"تويتر": "مع اقتراب الذكرى الثامنة لثورة يناير, مطلوب من القوى التي فجرت هذه الثورة وساهمت في إنجاحها مراجعة مواقفها السابقة بأمانة وضمير وطني واستخلاص الدروس المستفادة من أخطائها".

وتابع "نافعة": "ويجب التوافق على رؤية مشتركة للمستقبل تضمن تداول السلطة ومكافحة الفساد ولا تستبعد أحدا سوى القوى التي تمارس العنف".

وتمر في الـ25 من يناير الجاري الذكرى الثامنة لقيامها في عام 2011، وكانت مطالبها هي رحيل نظام "مبارك" عن الحكم وهو ما تحقق في 11 فبراير من نفس العام.