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بوتفليقة يزيل الغموض: الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد

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بوتفليقة يزيل الغموض: الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد
بوتفليقة يزيل الغموض: الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد

عبد القادر وحيد- متابعات

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الانتخابات الرئاسية

بوتفليقة

18 أبريل

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الغموض عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، حيث أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الجمعة، أن موعد الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل القادم.

يأتي هذا بعدعدة تكهنات تفيد بتأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والحديث عن إمكانية ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وجاء إعلان اليوم جاء لينهي ذلك الغموض الذي أحاط تاريخ إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها : "إن بوتفليقة وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل.

وأضاف أنه "طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل 2019"، مضيفا أن ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى السادس من فبراير الجاري.

وكان وزير الداخلية نور الدين البدوي أكد، أمس الخميس، أن الإدارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بتسخير كل الإمكانيات.


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