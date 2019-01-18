ضيف "إكسترا نيوز": "هقطع رقبتكم"

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سيناء

إكسترا نيوز

ناجي شهود

أكاديمية ناصر العسكرية

أكد اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هناك تعاونًا كبيرًا بين أهل سيناء، وقوات الأمن لدحض الإرهاب، معقبًا: "نراهن على وعي أهل سيناء".

وقال"شهود"، خلال اتصال هتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن هناك أكثر من 5 محاولات تعرضت لها سيناء لتغيير هويتها على مدار تاريخها، منوهًا بأنه مطلوب أن تكون سيناء ليست مصرية.

وأضاف أن مصر تعيش في عصرها الذهبي، حيث هناك منظومة معلومات متكاملة عن كل ما تتعرض أو يحيط بسيناء، مؤكدا أن هناك تنسيق أكثر من رائع لتأمين سيناء والقضاء على الإرهاب، لافتا إلى أن هناك واضح فيما كل ما يتعلق ببيانات العملية الشاملة سيناء.

وتابع: أننا تأخرنا 32 سنة عن تعمير سيناء، مؤكدا أن سيناء بها إمكانيات وموارد تكفي لتعمير 3 دول، مضيفًا: "اللي يتهم أهل سيناء بالعمالة أو الخيانة أقطع رقبته، أبا بقولكم هقطع رقبتكم".

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