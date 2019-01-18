  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:04 م
بحث متقدم
الافتاء

"الإفتاء": مفاجآت عن فتاوى الطلاق والفراش في هذا الموعد

فلسطيني يرفض عرضا إسرائيليا بـ 100 مليون دولار

فلسطيني يرفض عرضًا إسرائيليًا بـ100 مليون دولار

الفنان الراحل سعيد عبدالغني

حقيقة وصية سعيد عبدالغني التبرع بـ17 مليون جنيه

البرادعي

"البرادعي": نعيش في منطقة الوطن العربي بلا حقوق لـ"الإنسان"

اللواء ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

ضيف "إكسترا نيوز": "هقطع رقبتكم"

العمر الحقيقي للفنانة رانيا يوسف

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة من حمام السباحة

صورة الخبر

الإذاعة الأمريكية: الإضراب يهدد تونس.. تعرف علي السبب

ثوار 25 يناير

"نافعة" يوجه رسالة لقوى الثورة في ذكرى 25 يناير

صورة من الفيديو

والدة "مالك" تكشف تفاصيل انتصاره على السرطان

تراجع أرباح أوراسكوم كونستراكشون إلى 22.4%

قرض بـ170 مليون دولار لـ"أوراسكوم"

بفرنسا..

هل تنازلت مصر عن إيرادات معرض توت عنخ آمون؟

آخر الأخبار

توت
ارشيفية

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

معرض توت عنخ آمون يتصدر أفضل معارض العالم

#

مساء الخيييير

#

معرض الكتاب: توفير وسائل مواصلات لنقل الجمهور مجانًا

#

لأول مرة.. فيديو لمراحل صناعة دبابة مصرية

فرنسا

وزارة الاثار

توت عنخ امون

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن عدم صحة الأنباء التى ترددت عن تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لفرنسا؛ مما تسبب في إهدار مليار جنيه على الدولة.

 ونفت وزارة الآثار في خطابها التي أرسلته  إلى مجلس الوزراء  تلك الأنباء مؤكدة عدم تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لصالح فرنسا أو أي دولة أخرى، مُشددًة على أن عائدات المعرض بالكامل ستذهب لخزانة الدولة المصرية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه المعرض والنيل منه.

وأوضحت الوزارة أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور بفرنسا نهاية شهر مارس وحتى سبتمبر 2019، وذلك بعد أن حقق للدولة عائدًا يبلغ 5 ملايين دولار في 6 أشهر بواسطة عرض 166 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون، ومن المقرر أن يحقق عائداً لمصر حوالي “5” ملايين دولار كحد أدني من كل مدينة يعرض فيها.

وأكدت الوزارة على القيمة الدعائية والترويجية للمعرض، حيث إنه سيحقق دعاية عالمية كبري لمصر دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف، مشيرةً إلى أن الصحف العالمية دعت العالم لزيارة المعرض، لأنه من أهم المعارض التي ستقام في العالم في عام 2019 هذا بالإضافة إلى أن المعارض الخارجية لها أهمية في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق للآثار والمواقع الأثرية في مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. نجلة رئيس دولة عربية ترتدي فستان رانيا يوسف
» "الإفتاء": مفاجآت عن فتاوى الطلاق والفراش في هذا الموعد
» «الجبلاية» تطلب تقديم موعد انطلاق أمم إفريقيا 2019
» مفاجأة.. زوجة سعيد عبدالغني شقيقة فنانة راحلة
» شاهد.. اللقطات الأولى من موقع حادث زوج الأميرة إليزابيث
» "داعش" يصدر كتابًا لاستقطاب أعضاء بفكر جديد
» "الاستثمار" تصدر لائحة إدارة المناطق الحرة الجديدة
» حريق هائل في سوق الملابس الجاهزة في البدرشين
» القوى العاملة تنتصر للعمال المصريين بالأردن
» مصابو الأهلي يواصلون تدريباتهم بـ«الجيم»
» وفاة الفنان سعيد عبد الغنى بعد صراع مع المرض

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:22 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي