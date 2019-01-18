معلومات تهمك عن طقس الأسبوع المقبل

18 يناير 2019 - 12:21 م

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، بيانًا بدرجات الحرارة عن الأسبوع المقبل، جاءت كالآتي:



القاهرة تتراوح ما بين: العظمى 17: 22 درجة – الصغرى 7: 10 درجات



الإسكندرية تتراوح ما بين: العظمى 16: 20 درجة – الصغرى 8: 11 درجة



مطروح تتراوح ما بين: العظمى 15: 19 درجة – الصغرى 8: 9 درجات



شرم الشيخ تتراوح ما بين: العظمى 19: 24 درجة – الصغرى 12: 18 درجة



أسيوط تتراوح ما بين: العظمى 19: 24 درجة – الصغرى 6: 8 درجات



أسوان تتراوح ما بين: العظمى 19: 27 درجة – الصغرى 6: 12 درجة

