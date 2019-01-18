مدبولى : اصدار عقد نموذجى موحد لمشروعات تطوير المناطق العشوائية

18 يناير 2019 - 12:01 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن التعاقد في مشروع "بشاير الخير 3 " بمنطقة غيط العنب بالاسكندرية سيكون بضوابط حاسمة تضمن وصول هذه الوحدات المدعومة من الدولة لمستحقيها، وعدم المتاجرة بها، أو وصولها لغير مستحقيها، وكذا ما يضمن الحفاظ على هذه الاستثمارات التي أنفقتها الدولة في هذه المشروعات، والحفاظ على الأثاث الذي وفرته الدولة للمستحقين، وعدم تغيير نشاط الوحدة .

وأضاف مدبولى خلال اجتماعاً حضره وزير التنمية المحلية، ومحافظ الاسكندرية، ومدير جمعية الأورمان، ورئيس قطاع الشئون المالية للمديريات بوزارة التضامن، لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما بخص هذا المشروع ، انه من الضروري وجود عقد نموذجي موحد لكل مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، مع التأكيد على إزالة أي منطقة غير آمنة يتم نقل أهلها إلى الوحدات السكنية الجديدة على الفور، حتى لا تتكرر هذه الظواهر مرة أخرى، كما تم التأكيد على أهمية إدارة المناطق التي يتم تطويرها بأعلى كفاءة، والإهتمام بأعمال الصيانة، وكذا التشديد على رؤساء الأحياء بالمرور بصورة دورية لمنع أي مخالفة، والتعامل معها إن حدثت على الفور.

وتم التأكيد أيضا على ضرورة إلتزام السكان بعدم تغيير أى شىء فى وحداتهم السكنية يؤثر على المظهر الحضارى للمشروع، سواء بغلق البلكونة، أو أي شباك، أو خلافه، حتى لا يتم تشويه المشروع، مع أهمية المتابعة الدورية لأعمال التسكين بالمشروع، والإنتظام في سداد الإيجار، وكذا سداد مستحقات الدولة عن المرافق، وإعداد تقرير شهري بنتائج هذه المتابعة، مع استكمال تركيب العدادات مسبقة الدفع لتوفير الخدمة في إطارٍ من ضمان حق الدولة.