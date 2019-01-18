شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل سعيد عبدالغني

شهد مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، في دورته الـ65 عام 2017، آخر ظهور للفنان الراحل سعيد عبدالغني، وحصل خلاله على تكريم خاص، بعنوان "جائزة الريادة السينمائية".و ظهر "عبدالغني" خلال الاحتفال وقد فقد الكثير من الوزن، كما ظهرت عليه ملامح التقدم في السن بشكل كبير، وذلك نتيجه مرضه الذي منعه من الظهور الإعلامي في آخر 4 سنوات. كما شهد الحفل سقوط الفنان القدير سعيد عبدالغني، أثناء صعوده المسرح للحصول على التكريم، مما أثار خوف جماهيره عليه.توفى، صباح اليوم الجمعة، الفنان سعيد عبدالغني، عن عمر يناهز 81 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.شاهد الصور..